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Haberler Aydın Sahte alkol can aldı

Sahte alkol can aldı

Sahte alkol can aldı

28.12.2020

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti. Olay İkiçeşmelik Mahallesi Zirvekent Sitesi'nde meydana geldi. Cengiz Güler (62) İzmir'den aldığı sahte içkiyi akşam üzeri içmeye başladı. Bir süre sonra rahatsızlanan ve kusmaya başlayan eşini gören Ayşe Güler, 112 acil servisi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cengiz Güler kurtarılamadı.

İBRAHİN UZUN

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