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Haberler Aydın Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı

'nda 9 şüphelisinden 4'ü tutuklandı

Aydın'ın ilçesinde, farklı tarihlerde meydana gelen 17 olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutukladı, 5'i şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası'nda 9 hırsızlık şüphelisinden 4'ü tutuklandı

29.12.2020, 18:07

Kuşadası'nda, farklı tarihlerde ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde 6 motosiklet ve 7 otomobilin çalınması ile 3 iş yeri ve 1 evden yapılan hırsızlık olayları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip oluşturuldu. Özel ekip, hırsızlıkların yaşandığı adreslerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, geçen pazar gecesi operasyon düzenlendi. 5 saat süren operasyonda 9 şüpheli, saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.



Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turan G., Ahmet T., Azat İ. ve Necdet K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.A.H., M.Y., D.A., U.D. ve B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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