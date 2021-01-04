Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar Aydın il genelinde kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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