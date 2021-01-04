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Haberler Aydın Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

’da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Aydın’a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İHA

04.01.2021, 16:30

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar Aydın il genelinde kısa süreli fırtına ile beraber kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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