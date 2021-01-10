‘Adnan Menderes Demokrasi Müzesi mücadeleye ışık tutacak

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, yapımında sona gelinen Demokrasi Şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'in anılarını yaşatacak Aydın Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Aydın Çine yolu üzerinde Çakırbeyli mahallesi girişinde tamamlanmak üzere olan müzeyi ziyaretinde Milletvekili Savaş'a Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı İlyas Arslan, Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Ömer Orçam ve ilçe yönetimi eşlik etti.

SEMBOL NİTELİĞİNDE

Müzenin geçmişten günümüze demokrasi mücadelesine ışık tutacağını belirten Milletvekili Mustafa Savaş, "Aydınımızın yiğit evladı merhum Menderes'i unutmamak demek mili iradeye ket vurarak demokrasiyi gasp edenleri unutmamak demektir. Menderes; 'Yeter! Söz Miletin!' diyerek cuntacı ve statükocu zihniyete karşı duruşundan canı pahasına hayata geçirmek için fırsat kollayanlar şunu bilmeli ki onlara, asla fırsat vermeyeceğiz" dedi. Savaş şöyle devam etti: "Demokrasi tarihimizi anlamak ve gelecek nesillerimize aktarmak açısından önemli bir yere sahip olacak bu müze şehrimizden ve ülkemizin dört bir yanından misafirlerinin hafızalarında anlamlı bir yer açacaktır. Aydın Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, dünü hatırlamak, bugünü anlamak ve geleceğe ışık tutmak için bir sembol niteliğindedir."

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