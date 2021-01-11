  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Sokak ortasından akan kanlı su paniğe neden oldu

Sokak ortasından akan paniğe neden oldu

'da sokak ortasından akan paniğe neden oldu. ilçe merkezinde panik ve korkuya aynı zamanda kötü kokuya neden olan durumun bölgedeki bir besihane yanında hayvan kesimi yapılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Sokak ortasından akan kanlı su paniğe neden oldu
İHA

11.01.2021, 17:23

Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi Küme Evler önünde bulunan bir sokaktan bir anda kanlı sular akmaya başladı. Paniğe kapılarak suyun kaynağını araştıran mahalleli sokağın üst kısmında bulunan bir besihanenin yakınındaki logarın taştığını ve suyun oradan geldiğini tespit etti.

SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri logar kapağını açıp içerisini temizleyerek sorunu giderdi. Zabıta ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Sokakları göle çeviren kanlı suya tepki gösteren mahalle sakinleri, hijyene aşırı önem verilmesi gereken korona virüs sürecinde sokak ortasından akan kanlı suyun insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden sorunun çözümü için yardım istedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sokak ortasından akan kanlı su paniğe neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.