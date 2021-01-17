  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Nazilli’de kumar operasyonu! Binlerce lira ceza yağdı

’de kumar operasyonu! Binlerce lira ceza yağdı

’ın ilçesinde çilingir yardımı ile girilen iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 39 bin 375 TL, iş yeri sahibine de 49 bin 750 TL olmak üzere toplamda 89 bin 125 TL cezai işlem uygulandı.

Nazilli’de kumar operasyonu! Binlerce lira ceza yağdı
İHA

17.01.2021, 14:46 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021, 14:47

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Turan Mahallesi Kıbrıs caddesinde bulunan bir işyerinde kumar oynandığını tespit eden Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çilingir yardımı ile girdiği iş yerinde 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Rahat tavırları ile dikkat çeken şahıslara ceza yağdı.
İş yerinde kumar oynamak amacıyla kullanılan çeşitli renklerde 166 adet kumar pulu, 125 adet deste şeklinde iskambil kağıdı ele geçirildi.

İşyeri içerisinde kumar oynandığı, alkol sunumu yapıldığı, kapalı alanda sigara içildiği ve Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği iş yerine toplam 49 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. İşyeri içerisinde bulunan 9 şahsa kumar oynamaktan kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince toplam 11 bin 025 TL ve sokağa çıkma kısıtlanmasını ihlal etmekten toplam 28 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi M.T. (51) isimli şahsa Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkan Sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

İzmir'de kumar operasyonu: 59 kişiye 267 bin 349 lira ceza kesildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli’de kumar operasyonu! Binlerce lira ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.