Geçen hafta 4 kişinin yakalandığı ev görünümlü kumarhanede bu hafta 14 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Kovid- 19 virüsünün yayılımını azaltmak amacıyla umuma açık yerlerin kapatılması sonrası, polisi bile şaşırtan kumarhaneler ortaya çıkmaya başladı. Nazilli ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, Karaçay Mahallesinde ikamet görünen bir adreste gece yarısı baskın yaptı. Yapılan baskında gruplar halinde kumar oynamakta olan 14 şahsa 19 bin lira idari para cezası uygulanırken, aynı ikamete geçen hafta baskın yapıldığı öğrenildi.



Kumarhaneye çevrilmiş ikamette yapılan aramada; Kumar oynamak amacıyla kullanılan çeşitli renklerde 104 adet pul, 204 adet yaz-boz kağıdı, 6 deste iskambil kağıdı, 2410 TL paraya el konulduğu, ikamet içerisinde bulunan 14 şahsa kumar oynamaktan kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince toplam 19 bin TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.





Geçen hafta yapılan operasyonda 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu' hakkında işlem başlatılan 42 yaşındaki N. T.'ye aynı suçtan yeni bir dosya daha açıldı.