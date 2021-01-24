Nuran’ın katiline müebbet verildi

Aydın'da geçen yıl kendisine borç para vermediği için 4 çocuk annesi Nuran Erkan'ı 6 bıçak darbesiyle öldüren Okan Dallar, yargılandığı davada indirimsiz müebbet hapse çarptırıldı. Sanığa verilen cezaya az bulan Nuran Erkan'ın kocası Muzaffer Erkan, karara itirazda bulunacağını belirterek, "Katilin peşini bırakmayacağım. Üst mahkemeye itirazda bulundum. Gerekirse İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. En ağır cezayı alıp katilin cezaevinde çürümesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

KAHVEDE YAKALANMIŞTI

Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde geçen yıl 14 Şubat'ta meydana gelen olayda, Okan Dallar borçları nedeniyle sıkıntıya düşmesinin ardından incir işleme tesisinde birlikte çalıştığı, altın ve parasının olduğunu bildiği Nuran Erkan'ın evine giderek kendisinden borç para istedi. Erkan'ın 'param yok' demesi üzerine 'paran yoksa kolundaki bilezikleri ver' diyen Dallar, bilezikleri vermeyen kadına bıçakla saldırdı. Gözü dönen Dallar, 6 bıçak darbesiyle Nuran Erkan'ı eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Dallar, kahvehanede sigara içerken yakalandı ve tutuklandı.

■ KAZIM YÖRÜKCE