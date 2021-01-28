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Haberler Aydın Uyumadan önce yaktıkları soba ayırdı

Uyumadan önce yaktıkları soba ayırdı

'ın ilçesinde ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen (60) hayatını kaybetti, eşi (65) hastanede tedavi altına alındı.

Uyumadan önce yaktıkları soba ayırdı
DHA

28.01.2021, 15:21

Yüksel Yalova Caddesi üzerinde bulunan binanın birinci katında yaşayan Ater çifti, gece yarısı ısınmak için yaktıkları sobaya kömür atıp, yattı. Bu sabah saat 11.00'e kadar çifti görmeyen komşuları kapı ziline bastı. Açan olmayınca da durumdan şüphelenip, polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı açarak, içeri girdi. Ater çifti yatak odasıda hareketsiz yatarken bulundu.

Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenirken, Serpil Ateş'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Durumu ağır olan Raşit Ater ise, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.

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