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Haberler Aydın Bu yola asfalt yapılsın

Bu yola asfalt yapılsın

Bu yola asfalt yapılsın

30.1.2021

AYDIN'IN turistik ilçesi Didim'de yağışla birlikte yolların çamur deryasına dönmesi vatandaşların tepkisini çekti. Didim'in ilçe merkezine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1002 sokaktaki yolun bakımının yapılmaması sonucu yağmur yağışından sonra yollar çamur deryasına döndü. Çamurla kaplı yoldan geçmekte güçlük çektiklerini dile getiren vatandaşlar yolun asfalt veya parke taşı döşenerek kullanışlı hale getirilmesini istedi. Bataklığı andıran yolun tatil kentine yakışmadığını belirten vatandaşlar, "Yolumuz çok kötü. Yol çamurdan geçilemez hale geldi. Bu çamur evlerimizin içine kadar giriyor. Yetkili kurumların yolu düzenlemesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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