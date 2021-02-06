Kuşadası polisinin dikkati cinayeti önledi! İlginç olayda herkes birbirinden şikayetçi oldu

Olay, Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.B. isimli kadın nişanlısı M.Ü ile yürüdüğü sırada eski koca T.B. ile çocuk parkı önünde karşılaştı. Burada M.Ü. ile T.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre silahını çeken eski koca T.B., M.Ü.'ye ateş etmek istedi. Silahın tutukluluk yapması sonucu iddiaya göre M.Ü., kendisine silahla saldıran T.B.'a yerden aldığı taş ile saldırdı. Kanlar içerisinde yere düşen eski kocanın silahını alan M.Ü., silahını T.B.'a dogrultarak ateşlemek istedi. Bu sırada Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler olaya müdahale etti. Polislerin hiçbir uyarısını dikkate almayan M.Ü.'nün eline tekme atarak silahı alan polis ekipleri kadınla birlikte eski kocasını ve yeni nişanlısını gözaltına aldı.





KARAKOLDA HERKES BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Karakola götürülen kadın, eski kocası ve yeni nişanlısı burada yeniden kavga etti. Kavga esnasında yeni nişanlısının düşen telefonunu ele alan kadın, yeni nişanlısının başka bir kadınla da görüşmesi olduğunu görünce bu defa ikili arasında yeniden kavga çıktı. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.