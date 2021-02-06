Yüzsüzlükte bir dünya markası

Aydın Efeler Belediyesi'nde yaşanan olaylar ile ilgili çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan ve gazetemizde de "Efeler'de başkanın aile saltanatı" manşetinden sonra açıklamada bulunan CHP'li Başkan Mehmet Fatih Atay, belediyede eleştiri konusu olan tüm atamaları tek tek itiraf etti. "Kardeşim 3 müdürlük birden yapıyor ancak 2 maaş alıyor" diyen Atay, kardeşinin aldığı maaşın birini belediyeye bağışladığını, oğlunun ise belediyenin futbol kulübünde genel sekreterlik yapmasına rağmen belediyede bir makam odasının bile bulunmadığı belirterek belediyede kurduğu aile saltanatını savunmaya çalıştı.

Başkan Mehmet Fatih Atay'a, gerçekleri yazan basın mensuplarına yönelik kullandığı 'namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, alçak, hain' sözlerini harfiyen iade ediyoruz.



ÖZAKCAN GİTTİ ATAY GELDİ

Efeler Belediyesi'nin kurucu Başkanı eski CHP'li Mesut Özakcan'ın belediyede kurduğu aile hanedanlığını yıkacağı vaadiyle 2019 yerel seçimlerinde göreve seçilen CHP'li Mehmet Fatih Atay, Özakcan yerine kendi hanedanlığını kurdu. Atay, DSİ Bölge Müdürlüğü'nde hekim olan kardeşi Eralp Atay'ı Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü olmak üzere üç ayrı birimin başına getirdi. Atay, avukat oğlu Eymen Atay'a da kıyak yaparak Efeler Spor Kulübü'nde Genel Sekreter olarak görevlendirip kulübün tüm finansal koordinasyonunu da oğluna teslim etti. Yeni Asır'ın "Efeler'de başkanın aile saltanatı" başlığıyla okurlarına duyurduğu haber geniş yankı buldu. Belediye Meclisi toplantısı sonrası hakkındaki iddialara cevap verirken sert ifadeler kullanan Başkan Atay, aile saltanatını kabul ederken bunu haberleştirenlere de 'namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, alçak, hainler' sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamasında sık sık "Benim kardeşim, benim oğlum" ifadelerini kullanan Atay, kendini haklı çıkarmak için salonda bulunan daire müdürleriyle yaptığı işleri doğrultma çabasına girdi. Başkan Atay'ın kardeşi ve oğlu ile ilgili iddiaları kabul ederek kendini haklı göstermeye çalışması Banker Bilo filmindeki Şener Şen'in ünlü 'hele bir sor niye yaptım' repliğini akıllara getirdi.

Eralp Atay



KARDEŞE ÇİFT MAAŞ

Kardeşi Dr. Eralp Atay'a Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde liyakata uyduğu için, Mezarlıklar Müdürlüğü'nde yolsuzlukla mücadele ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde ise avukatların iş bilmezliği nedeniyle görev verdiğini belirten CHP'li Başkan, üç birimde müdürlük yapan kardeşinin üç yerine iki maaş aldığını ifade etti. Atay, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden de maaş alan kardeşi Eralp Atay'ın Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden aldığı 6 bin 244 liralık ikinci maaşını belediyeye hibe ettiğini belirtti.

Eymen Atay



BECERİKSİZLİK ALGISI YARATTI

Kardeşini öve öve bitiremeyen Atay'ın kardeşinin yönetmediği tüm müdürlüklerde sanki yolsuzluk yapılıyormuş algısı yaratması şaşkınlıkla karşılandı. Atay'ın belediyeyi zarar ve zaman kaybına uğrattığını ileri sürdüğü müdür ve personele yönelik adli ve idari yaptırım uygulanacağını söylemesi kuşkuya neden oldu.





'BİR MAKAM ODASI BİLE YOK

BELEDİYENİN spor kulübünde genel sekreterlik görevini verdiği oğlunun bir makam odası bile olmadığını belirten Atay'ın belediyenin aile saltanatını gündeme taşıyan gazetecilere yönelik 'namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, alçak, hain' ifadelerini kullanması meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı. Açıklamaları şaşkınlıkla izleyen meclis üyeleri bu söylemlerin bir Belediye Başkanına yakışmadığını dile getirip Atay'ı uyardı.

Ümit ÖZMEN