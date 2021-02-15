Bakkalın kaptığı virüs tüm mahalleye yayıldı

Efeler ilçesi Aşağakayacık mahallesinde 25 kişinin koronaya yakalanmasının ardından enfeksiyonun yayılmamasını önlemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 11 Şubat'tan itibaren karantina uygulamasına başladı. Mahalle bakkalı Muharrem Ş'den yayıldığı belirtilen virüs nedeniyle, mahalleye giriş çıkışları engellemek için jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Efeler Kaymakamlığı'nca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, karantina uygulanan mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor. Hastalığının farkında olmadığı günlerde işini yaparken virüsün yayılmasına neden olan Muharrem Ş, yaşam mücadelesi verdiği hastaneden, "Yaşamak için savaşıyorum. Umarım mahallemizde kimse bu hastalıktan zarar görmez" dedi.



VAKA GÖRÜLMEMİŞTİ

Aşağıkayacık Mahalle Muhtarı Ahmet Yaşar, "Şimdiye kadar köyümüzde hiç vaka görülmemişti. Fakat bakkalımız, farkında olmadan tüm köye enfeksiyon bulaştırmış. 25 kişinin testi pozitif çıktı. Virüsün yayılmasını önlemek için mahallemiz karantinaya alındı" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)