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Haberler Aydın Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen hastanede sosyal mesafeye aldırış eden olmadı

Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen hastanede sosyal mesafeye aldırış eden olmadı

’da tedavi için hastaneye giden bazı vatandaşlar sağlıklarını adeta hiçe saydılar. Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye aldırış etmeden hastane koridorlarında bekleyen vatandaşların duyarsızlığı görenleri şaşırttı.

Görevlilerin tüm uyarılarına rağmen hastanede sosyal mesafeye aldırış eden olmadı
İHA

16.02.2021, 10:37

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği korona virüs salgınından korunmak için en etkisi yöntemlerden biri olan sosyal mesafe bazı alanlarda titizlikle takip edilirken en çok dikkat edilmesi gereken alanlarda uyulmuyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevlilerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar sosyal mesafeye aldırmadı.

Hastanede sıra bekleyen pek çok kişi sırası geldiğinde ekranlarda isimleri yazmasına rağmen hekimlerin odalarının önünde adeta iç içe beklemeyi tercih ediyor. Hastanenin güvenlik görevlilerinin uyarıları ve zaman zaman yapılan anonslara rağmen pek çok kişinin pandemiye rağmen sosyal mesafeye aldırış etmediği anlar objektiflere yansıdı.



Hastanelerin daha riskli alanlar olduğunu belirten yetkililer süreç boyunca özellikle kapalı, basık ve havasız ortamlarda sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirttiler.

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