Kazada ağır yaralanan komisyon görevlisinden acı haber geldi

Kaza, 14 Şubat Pazar günü Aydın-Muğla Karayolu otogar kavşağı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Çine istikametine ilerleyen sürücü adayı B.B. idaresindeki 09 AEK 156 plakalı Renault marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen 48 K 8733 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak aydınlatma direğine çarptı.





Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü adayı B.B., kurs usta öğreticisi E.Z., kurs komisyon görevlileri B.K. ve Tekin Özdemir ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırdı.





Kazada ağır yaralanarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin Özdemir doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in vefat haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Özdemir'in cenazesinin memleketi Van'da toprağa verileceği öğrenildi.