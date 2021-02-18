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'da korkunç son! Taş ocağında çalışan işçi...

'a bağlı ilçesinde bulunan bir taş ocağında çalışan 33 yaşındaki Çulhaoğlu, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'da korkunç son! Taş ocağında çalışan işçi...
AA

18.02.2021, 14:40

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bir taş ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti. Güney Mahallesi'ndeki ocakta çalışan Taner Çulhaoğlu (33), taş sevk bandından yere düştü.

Mesai arkadaşlarının bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çulhaoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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