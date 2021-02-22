Çakırbeyli Mahallesi'nde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne giden Bakan Soylu'yu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy karşıladı.
Beraberinde Vali Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile 27 Mayıs'ta açılması planlanan müzeyi gezen Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Soylu, 45 dakikalık incelemenin ardından Aydın'dan ayrıldı.
Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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