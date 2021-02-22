Haberler Aydın Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi

Bakanı Soylu, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes Havalimanı'ndan jandarma helikopteriyle Aydın'ın Koçarlı ilçesine geçti. Soylu, burada yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde incelemelerde bulundu.