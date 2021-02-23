İngiltere'de normalleşme adımları! Türkiye'ye tatil paketi satışları patlama yaptı

Dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınında en çok darbe yiyen sektörlerin başında turizm geliyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Türkiye "güvenli tatil" konseptiyle bu etkiyi azaltmaya çalışsa da ülkelerin uyguladıkları seyahat yasağı başta Antalya olmak üzere Aydın, Muğla ve İzmir'i de derinden etkiledi. Ancak normalleşmenin konuşulmaya başlandığı şu günlerde 2021 yazı adeta 2020 yazını telafi edecek cinsten olacak. İngiltere'den gelen haberler de bu öngörüyü doğrular nitelikte. İngiliz turistlerin Türkiye'ye ilgisi yoğun.

İNGİLTERE'DE TATİL SATIŞLARININ ZİRVESİNDE TÜRKİYE VAR

BBC'de yer alan habere göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs önlemlerini aşamalı olarak kaldırma planını açıklamasının ardından seyahat şirketleri yaz tatili rezervasyonlarında büyük artış yaşandığını açıkladı.

Tui şirketi son bir ayın en fazla rezervasyon yapılan gününün yaşandığını açıkladı. BBC Ulaştırma Muhabiri Caroline Davies, Tui müşterilerinin en fazla Türkiye, Yunanistan ve İspanya'ya ilgi gösterdiğini aktarıyor. Thomas Cook şirketi ise açıklamanın ardından internet sitelerinin trafiğinin iki katına çıktığını duyurdu.

TATİL PAKETİ SATIŞLARI YÜZDE 630 ARTTI

Havayolu şirketi EasyJet bilet satışlarında yüzde 337, tatil paketi satışlarında ise yüzde 630 artış yaşandığını, en çok Ağustos, Temmuz ve Eylül aylarına talep olduğunu belirtti.

İNGİLİZ TURİSTLER 3. SIRADA

Türkiye İngiliz turistler için popüler tatil noktaları arasında yer alıyor. Pandemiden önceki son yıl olan 2019'da İngiltere'den Türkiye'ye giden turist sayısı yüzde 13,6 artışla 2 milyon 562 bin olmuştu. İngiltere bu alanda Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

İNGİLİZLERİN TÜRKİYE'DE TERCİHİ YİNE MUĞLA OLDU

Öte yandan dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Muğla'yı, geçen yıl tatil için tercih eden 695 bin 314 turistten 309 bin 717'sini İngiltere'den gelen misafirler oluşturdu.

Gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen verilen güvenli ve sağlıklı turizm hizmetleri sayesinde, yine İngilizlerin vazgeçilmez tatil adresi oldu.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuldu.

MUĞLA'DA İNGİLİZLER İLK SIRADA

Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, geçen yıl da bu ülke vatandaşlarını ilk sırada ağırladı. AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'yı geçen yıl 695 bin 314 turist ziyaret etti.

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 309 bin 717 turistle İngiltere, 159 bin 397 turistle Rusya, 127 bin 564 misafirle Ukrayna, 17 bin 424 turistle Polonya, 16 bin 313 turistle Almanya oldu.