Gizem öğretmen ölüme atladı

AYDIN'DA bir ortaokulda bilgisayar öğretmenliği yapan 33 yaşındaki Gizem İlanbey, 60 bin lirasının bulunduğu bankadaki hesabının boşaltıldığını görünce paniğe kapıldı. Evlilik için biriktirdiği paraları dolandırıcılara kaptıran genç öğretmen, evlerinin çatısına çıkarak metrelerce yüksekten aşağıya atladı.

OLAY, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi Bağkur Evleri numara 22'de meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan bilgisayar öğretmeni Gizem İlanbey, annesi Ülkü İlanbey (57) ile birlikte evde televizyon izlerken genç öğretmenin telefonuna bir uyarı mesajı geldi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

HESABININ bulunduğu bankadan gönderilen mesajda, İlanbey'in çeyizi için biriktirdiği 60 bin liranın başka bir hesaba havale edildiği yazıyordu. Gelen mesaj üzerine bankanın müşteri hizmetlerini arayan genç öğretmen, hesabındaki paranın dolandırıcılar tarafından boşaltıldığını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Gözyaşlarına boğulan kızını teselli etmeye çalışan anne Ülkü İlanbey, daha sonra odasına uyumaya gitti. Olayın etkisinden kurtulamayan Gizem İlanbey, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında evlerinin bulunduğu 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak kendini aşağıya bıraktı. Beton zemine düşen genç öğretmen olay yerinde feci şekilde can verdi.

OKULUNDA YAS VAR

ACILI anne Ülkü İlanbey, "Kızımın hayallerini çalarak hayatını karartan dolandırıcıların bulunmasını ve ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Hayatını kaybeden Gizem İlanbey'in hesaplarını boşaltan dolandırıcıların tespit edilmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. İlanbey'in acı haberi okuldaki mesai arkadaşları ve öğrencilerini yasa boğarken okulu hüzün kapladı.

KAZIM YÖRÜKÇE