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Haberler Aydın Astım krizi geçiren çocuğun yardımına Mobil Park Ekibi koştu

Astım krizi geçiren çocuğun yardımına Mobil Park Ekibi koştu

'ın ilçesinde astım krizi geçiren 16 yaşındaki Sadun G.'nin yardımına Mobil Park Ekipleri koştu. Ekipteki görevliler ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Servise bilgi verdi. O sırada, oğlunun bayıldığını gören gören Sadun G.'nin annesi de kriz geçiren oğluna ilaçlarını verdi.

Astım krizi geçiren çocuğun yardımına Mobil Park Ekibi koştu
İHA

27.02.2021, 19:28 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021, 19:31

Olay, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadun G. (16) evlerinin karşısında bulunan çöp konteynerine çöp atmak için çıktığı sırada astım krizi geçirerek bir anda yere yığıldı.

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