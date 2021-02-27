Astım krizi geçiren çocuğun yardımına Mobil Park Ekibi koştu

Olay, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadun G. (16) evlerinin karşısında bulunan çöp konteynerine çöp atmak için çıktığı sırada astım krizi geçirerek bir anda yere yığıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde astım krizi geçiren 16 yaşındaki Sadun G.'nin yardımına Mobil Park Ekipleri koştu. Ekipteki görevliler ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Servise bilgi verdi. O sırada, oğlunun bayıldığını gören gören Sadun G.'nin annesi de kriz geçiren oğluna ilaçlarını verdi.
27.02.2021, 19:28 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021, 19:31
Olay, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadun G. (16) evlerinin karşısında bulunan çöp konteynerine çöp atmak için çıktığı sırada astım krizi geçirerek bir anda yere yığıldı.
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