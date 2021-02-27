Astım krizi geçiren çocuğun yardımına Mobil Park Ekibi koştu

Olay, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadun G. (16) evlerinin karşısında bulunan çöp konteynerine çöp atmak için çıktığı sırada astım krizi geçirerek bir anda yere yığıldı.