Ne yaptın baba!

Aydın'da bir hastanede devlet memuru olarak görev yapan Gonca Keklik'i (25) geçen yıl babasına verdiği, kendi üzerine kayıtlı olan otomobile kesilen trafik cezaları bıktırdı. Babası Erol B. hakkında savcılığa alkollü araç kullanma nedeniyle şikayette bulunan Keklik, "Ya otomobili üzerine al ya da hak ettiğin cezaları öde" dedi. Gonca Keklik, geçen yıl Muğla'da yaşayan babası Erol B'ye ruhsatı kendisine ait olan otomobilini kullanması için verdi. Erol B'ye alkollü araç kullanma, ışık ve hız ihlallerinden defalarca trafik cezası kesildi. Cezalar birikerek 3 bin 300 lirayı buldu. E-devlet üzerinden ruhsatlı aracına kesilen trafik cezalarını öğrenen Gonca Keklik, otomobilini babasından geri istedi.

'ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLSİN'

Otomobili geri vermediği gibi cezaları da ödemeyen baba Erol B. son olarak kontrol noktasında polisin dur ihtarına uymayınca otomobile 258 liralık bir ceza daha kesildi. Trafik cezalarından bıkan Gonca Keklik, Çine Cumhuriyet Savcılığı'na dilekçe vererek babasından şikayetçi oldu. Evli ve iki çocuk annesi Gonca Keklik, "Hiç kusurum olmadan cezalar bana geliyor. Defalarca uzlaşıp arabayı üzerine almasını istedim. Bunu reddedip tehdit mesajları atmaya başladı. Eşimi sahte kimlik kullanmakla suçlayıp iftira attı. Ben trafik cezalarından bıktım. Babamın cezalandırılmasını ve arabanın da yakalanıp trafikten men edilmesini istiyorum." dedi.

Kazım YÖRÜKCE