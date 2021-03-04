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Haberler Aydın 1 kadın 3 müdür

1 kadın 3 müdür

'ın CHP'li Efeler Belediyesi'nde bir kişiye verilen 3 müdürlük skandalı, bu kez de 'deki bir CHP'li ilçe belediyesinde yaşandı. Merkezefendi Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevlerine aynı kişinin atandığı ortaya çıktı.

1 kadın 3 müdür

4.3.2021

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Belediyenin internet sitesindeki "Müdürlükler" kategorisine tıklayan kullanıcılar, Özel Kalem Müdürü, Halkla İlişkiler Müdürü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevinin aynı kişide olduğunu gördü. Ayşe Güven isimli kadının 3 müdürlüğe birden getirilmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "CHP'li Merkezefendi Belediyesi. Belediyenin tapusunu da Ayşe Güven'e yapsalarmış tam olurmuş", "Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bahsettiği liyakatli atama örnekleri bunlar", "Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin 'SÜPER MÜDÜRÜ", "Adı üstünde Ayşe Güven. Çok güvenmiş 3 müdürlük birden vermişler! liyakatin ağababası CHP" şeklinde yorumlar yaptı. Aydın'da 2019 yılında Efeler Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mehmet Fatih Atay'ın da geçtiğimiz haftalarda kardeşi Dr. Eralp Atay'ı 3 ayrı müdürlük görevine atadığı ortaya çıkmıştı. Belediyenin sitesinde Atay'ın Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün başında olduğu bilgisi yer almıştı.

Sebahattin ALP

Merkezefendi Belediyesi, bir kişinin üç ayrı müdürlük görevini yürüttüğü iddiasına ilişkin açıklama yaptı: Maaş almıyor

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