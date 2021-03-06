  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da vaka sayıları her geçen gün artıyor

'da vaka sayıları her geçen gün artıyor

Son bir hafta içerisindeki vaka sayılarında 'da korkutan bir artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı 'nın paylaştığı rakamlar, tehlike riskinin arttığını gösteriyor. 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasına göre, Aydın ilindeki vaka sayılarında artış yaşanıyor..

Aydın'da vaka sayıları her geçen gün artıyor
İHA

06.03.2021, 23:19 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021, 23:31

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 olurken Aydın'da da 49,42'ye yükseldi.

Haftalık vaka sayısı açıklanmaya başlanılmasından bu yana Aydın'da 100 bin kişide sayılar, 8-14 Şubat arasında 35,21, 15-21 Şubat arasında 37,71, 20-26 Şubat arasında 42,24 olarak görülmüştü. Aydın'da her geçen hafta artan vaka sayıları vatandaşlar arasında endişe oluşturdu.



Sağlık Bakanı Koca, "Kontrollü normalleşme için illerimizin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da vaka sayıları her geçen gün artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.