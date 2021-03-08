  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

Taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

'ın ilçesinde otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun altındaki sitenin bahçesine uçtu. Kaza sebebiyle cadde kısa süreli trafiğe kapanırken, bahçeye uçan otomobil çekici yardımıyla çıkartıldı.

Taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı
AA

09.03.2021, 00:40

Kaza, Efeler Mahallesi Selvi caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Selvi caddesi üzerinde 68 AAF 137 plakalı otomobil ile seyir halinde olan S.Ç, cadde üzerindeki kırmızı ışıkta bekleyen M.E'nin kullandığı 09 T 7036 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle S.Ç direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan bir sitenin bahçesine uçtu. Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sitenin bahçesine uçan aracın şoförü S.Ç yaralanırken, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksi şoförü ile arkada yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle cadde kısa süreli trafiğe kapanırken, bahçeye uçan otomobil çekici yardımıyla çıkartıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.