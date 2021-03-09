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Haberler Aydın Aydın’da engelli gencin hayallerini çaldılar!

’da engelli gencin hayallerini çaldılar!

Aydın’da engelli gencin hayallerini çaldılar!

9.3.2021

AYDIN Nazilli'de yaşayan Çiçek-Erol Emre çifti, doğuştan engelli çocukları Sezer Emre'ye ev alabilmek için yıllarca çalışıp para biriktirdi. Yaklaşık 200 bin lira tutarındaki para, ailenin yakın akrabaları olduğunu iddia ettikleri iki kişi tarafından çalındı.

Emre ailesi, hırsızların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini mahkemeye sunsa da, 4 yıldır şahısların kimliği tespit edilemediği için çalınan paralarına kavuşamadı. Hırsızların çocuğunun geleceğini çaldıklarını belirten anne Çiçek Emre, "Ne olur paraları geri getirin" dedi.

■ ÜMİT ÖZMEN

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