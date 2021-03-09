Aydınlı Neron’u üvey kardeşi bıçakladı

AYDIN Efeler'de akrabalarına ait 6 evi ateşe veren Yunus Yel, mahkeme tarafından serbest bırakıldıktan sonra üvey kardeşi E.Y. tarafından bıçaklandı. Efekent Pazaryeri'nde Yel'i bıçaklayan E. Y. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

EFELER'DE Köprülü- Veysipaşa Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına giden Yunus Yel, amcalarına ait 6 evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen, evler kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yel, hakim karşısına çıktıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Mahkeme çıkışı Efekent Pazaryeri'nde dolaşan Yunus Yel, üvey kardeşi E.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Evlerini kundakladığı için Yel'i bıçaklayan E.Y ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE