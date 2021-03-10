8 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Başta Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere, biyolojik çeşitlilik açısından zengin doğal varlıklara sahip olan Kuşadası, aynı zamanda geçmiş uygarlıklardan kalan tarihi mekanlara ev sahipliği yapıyor.

KUŞADASI'NIN en önemli tarihi yapılarından biri olan, ilk yerleşimi 8 bin yıl öncesine giden bir höyük ve onun üzerinde yer alan 13'üncü Bizans Kalesinin görüldüğü Anaia Kadı Kalesi'nin hemen altındaki kıyı kesiminde, suların çekilmesiyle birlikte tarihi yapıların ortaya çıktığı görüldü.

BİLİMSEL KAZI YAPILMALI

AYNI şekilde bir tarihi yapının varlığı da Kuştur plajında gün yüzüne çıktı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, kilise olduğu tahmin edilen yapıların tarihlendirilmesi ve ne olduklarının açığa çıkması için bilimsel bir kazının yapılması gerektiğini söyledi. Her geçen yıl taşların tahrip olduğunu ve suyun çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan bazı taşınabilir buluntuların kaybolduğuna dikkat çeken Sürücü, "Kuşadası, her yıl yurt dışından ve içinden binlerce konuğu ağırlamaktadır. Kazı çalışmalarının yapılması halinde, turizme büyük değer katacak" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE