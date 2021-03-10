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Haberler Aydın Hafriyat döküm alanındaki yangın saatlerdir sürüyor

Hafriyat döküm alanındaki yangın saatlerdir sürüyor

’ın ilçesinde hafriyat ve molozların döküldüğü alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları beş saattir devam ederken, 40 ton su kullanıldığı öğrenildi. Hafriyat alanındaki lastik, kablo gibi yanıcı maddelerin olması söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı kaydediliyor.

Hafriyat döküm alanındaki yangın saatlerdir sürüyor
İHA

11.03.2021, 01:17

Edinilen bilgiye göre, Karaova Mahallesi'ndeki hafriyat atıkları ve molozların döküldüğü alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık bölgenin hemen yanında bulunan alanda çıkan yangın sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kuşadası İtfaiye Amirliği ekipleri yangına hemen müdahale etti.

Bir anda büyüyen alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Hafriyat alanındaki lastik, kablo gibi yanıcı maddelerin olması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, beş saattir müdahale edilen yangında yaklaşık 40 ton su kullanıldığı öğrenildi.

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