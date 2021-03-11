Başkan Kaplan’dan Koçarlı’ya hizmet atağı

AYDIN'DA Koçarlı Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Nedim Kaplan ilçe merkezine uzak kırsal mahallelerde hizmet atağı başlattı. Başkan Kaplan Koçarlı'da her mahalleye hizmet ve yatırım götüreceklerini belirtti. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan muhtarlarla düzenlenen toplantıdan sonra kolları sıvadı. Hizmet atağına kalkan Kaplan, 52 mahallenin tamamına da hizmet götüreceklerini söyledi. Kaplan Yağcıdere, Dereköy ve Sapalan Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Yağcıdere Mahallesi'ndeki istinat duvarı çalışmalarını inceleyen Kaplan düğün alanının da en kısa zamanda düzenleneceği müjdesini verdi.

SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

KOÇARLI'NIN 52 mahallesine verdikleri tüm taahhütleri sırasıyla yerine getireceklerini söyleyen Başkan Kaplan, "Koçarlımızda yıllardır çözülemeyen sorunları çözüme kavuşturarak yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde 52 mahallemizin tamamında çalışma gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimiz hizmetin en iyisine layık" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE