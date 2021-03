Aydın’da şaşırtan karar! Somurtanların direksiyon başına geçmesi yasaklandı

Aydın'da şehir içi minibüs kooperatifi olarak sadece yolcu taşma hizmeti vermediklerini aynı zamanda önemli bir kamu görevi yürütürken şehrin de güzel imajına değer katma gayretinde oldukların belirten Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, "Kooperatifimizin adında her ne kadar minibüs geçse de otobüslerle hizmet veriyoruz. Ve her gün gerek hemşerilerimiz olsun gerekse diğer illerden gelen vatandaşlarımız olsun binlerce kişiye ulaşım hizmet veriyoruz. Gerek Korona virüs, gerekse pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle şoförler olarak gerçekten çok zor günler yaşadık ve yaşıyoruz. Ancak her şeye rağmen kendi sıkıntılarımızı içimize atıp direksiyon başına geçtiğimizde her şeyi unutuyoruz. Bu kapsamda aracımıza binen herkesi bir konuk olarak görüp direksiyon başına geçen tüm şoförlerimizin gülümsemesi o iş gününde ön şart olarak kabul edildi" dedi.

Aydın Şehiriçi Minibüs Kooperatifi'nin pek çok konuda ülke genelinde örnek olabilecek kararlara imza attığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Gülümsemenin negatif enerjiyi yok ettiğinin tıbbi açıdan da kanıtlandığı belirtiliyor. Bazı mesleklerde kişinin kendi hali belki de sadece kendisini ilgilendirebiliyor ama şoförlük mesleği bambaşka. Bu nedenle bizler Aydın'da güler yüzlü hizmetimizden taviz vermeden insanlarımızı taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Kooperatif yönetimi tarafından alınan ilginç karar, Başkan Okan Yalçın ile birlikte Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç'in öncülüğünde salondaki yerine asıldı.