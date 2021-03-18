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Haberler Aydın Döviz bürosu çalışanı yarım saatte kayboldu

Döviz bürosu çalışanı yarım saatte kayboldu

Döviz bürosu çalışanı yarım saatte kayboldu

18.3.2021

AYDIN Kuşadası'nda döviz bürosunda çalışan Berk Ergier'den (36) 2 gündür haber alınamıyor.

Ergier'in hayatından endişe eden yakınları kayıp başvurusunda bulunurken vatandaşlardan yardım istedi. Berk Ergier'in kız kardeşi Pelin Ergier, "Ağabeyim, bir döviz bürosunda çalışıyordu. İki gün önce saat 14.30-15.00 arasında evden yürüyerek otogarın arkasındaki döviz bürosuna doğru yola çıkmış. Döviz bürosundan eşini aramışlar ve işe gelmediğini söylemişler. Yarım saatlik sürede ortadan yok oldu. Onu görenler, polise veya bize haber versin" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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