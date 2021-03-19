Didim’de kalp krizi geçiren yaşlı adama ilk müdahale aşı ekibinden geldi

Edinilen bilgiye göre, Didim'e bağlı Akyeniköy Mahallesi Dalyan Kavşağı Söke-Bodrum karayolu üzerindeki yaya geçidinden geçmeye çalışan Necdet Üner (73), bir anda sendeleyerek orta refüjdeki çiçekliğe düştü. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunulurken, yoldan geçen Didim İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı 09 D 9777 plakalı aşı ekibi olaya müdahale etti.

Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini belirleyen sağlık ekibi, Üner'e yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Jandarma ekipleri Söke-Bodrum karayolunda güvenlik önlemi alırken, olay yerine ulaşan 112 ekipleri de sağlık ekiplerinden uygulanan tedavi hakkında bilgi alarak yaşlı adamı Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aşı ekibinin müdahale ederek yaşama döndürdüğü Necdet Üner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.