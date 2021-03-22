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Haberler Aydın Aydın’da güneşi gören kendisini dışarı attı

’da güneşi gören kendisini dışarı attı

’da haftalardır etkili olan kış şartları ve pandemi dolayısıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile vatandaşlar kırlara akın etti. Sabahtan akşama kadar ile genelindeki park ve bahçelerin yanı sıra şehir merkezlerine yakın bölgelerdeki bağ ve bahçe yolları piknikçilerle doldu taştı.

Aydın’da güneşi gören kendisini dışarı attı
İHA

22.03.2021, 09:01

Sabah güneşli bir havaya uyanan Aydınlılar, aylar sonra gün boyu tarla ve bahçelerde vakit geçirdi. Mangalını ve semaverini alan herkes bağ ve bahçelerdeki yeşilliklere çıkmak isteyince bazı bölgelerde aşırı trafik yoğunluğu nedeniyle tıkanmalar oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Aydın Efeler İlçe Merkezi ile Tralles, Göpıbarı yolu'nda piknikçiler nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı.

Trallesin üst kısmından itibaren yol kenarlarına konuşlanan piknikçiler Aydın merkez ile Balıkköy'e kadar yol yaklaşık 10 kilometrelik mesafe boyunca konuşlanıp güneşli havanın bahara uyanan tabiatın güzelliğini yaşadı.

Güneşi gören herkesin dışarı çıkması ile köy yollarında tarihi bir yoğunluk yaşandı.

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