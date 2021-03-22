Aydın’da güneşi gören kendisini dışarı attı

Sabah güneşli bir havaya uyanan Aydınlılar, aylar sonra gün boyu tarla ve bahçelerde vakit geçirdi. Mangalını ve semaverini alan herkes bağ ve bahçelerdeki yeşilliklere çıkmak isteyince bazı bölgelerde aşırı trafik yoğunluğu nedeniyle tıkanmalar oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Aydın Efeler İlçe Merkezi ile Tralles, Göpıbarı yolu'nda piknikçiler nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı.

Trallesin üst kısmından itibaren yol kenarlarına konuşlanan piknikçiler Aydın merkez ile Balıkköy'e kadar yol yaklaşık 10 kilometrelik mesafe boyunca konuşlanıp güneşli havanın bahara uyanan tabiatın güzelliğini yaşadı.

Güneşi gören herkesin dışarı çıkması ile köy yollarında tarihi bir yoğunluk yaşandı.