‘Fatih karımı ölümle tehdit ediyordu’

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 1 yıl önce evi ateşe verip sevgilisi Gamze Esen'i (24) diri diri yakarak öldüren Fatih Alp Ürgen'in duruşmasında Esen'in eski eşi duruşmaya tanık olarak katıldı. Eski koca Türker Ak ifadesinde, sevgilisini öldürdüğünü kabul etmeyen Ürgen'in eski eşini telefonda 'öldürürüm seni, yaşatmam' diyerek tehdit ettiğini söyledi.

CEZAEVİNDEN KATILDI

Geçtiğimiz yıl Giray Konutları'nda bulunan evde çıkan yangın sonucu gerçekleşen patlamada yaşamını yitiren Gamze Esen'in ölümünün ardından sır perdesi aralanmaya başladı. Benzin döküp evi ateşe vererek 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Gamze'yi öldürdüğü iddia edilen Fatih Alp Ürgen, hakim karşısına çıktı. Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde cezaevinde bulunan Fatih Alp Ürgen, duruşmaya SEGBİS yöntemiyle görüntülü olarak katıldı. Ürgen'in avukatı, maktul Gamze Esen'in yakınları duruşmaya katıldı.

"SÜREKLİ SİNİRLİYDİ"

Tanık olarak duruşmada yer alan Esen'in eski eşi Türker Ak, ifadesinde Gamze Esen ile formalite evliliği yaptığını ve 45 gün kendisiyle evli kaldıklarını söyledi. Gamze'nin uyuşturucu kullandığını belirten Ak, "Gamze'nin sürekli bir sinirlilik ve korku hali vardı. Fatih, Gamze'yi birkaç defa telefonla ölümle tehdit etmiş. Telefon görüşmelerinde Fatih'in 'Öldürürüm seni, yaşatmam, en sonda dönüp geleceksin o zaman görüşeceğiz seninle' diye tehditleri olmuştu. Gamze ve Fatih arasında yaşananlara ilişkin görgüye dayalı bir bilgim yok" diye konuştu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "yangın çıkarmak suretiyle öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

BİR İNSAN BÖYLE BİR ŞEYİ NASIL TASARLAR?

Mütalaayı kabul etmeyen sanık Ürgen, "Gamze'ye zarar verecek en son kişi benim. Yıllardır ailesinin ilgisizliğinden eşinden bana sığınmış bir kadın. Gamze'ye olan ilgimden dolayı bu olaylar başıma geldi. Evim yandı, kendim yandım, ölümlerden döndüm geldim. Çocuklarımın geleceği mahvoldu. Bir insan böyle bir şeyi nasıl tasarlar" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken karar 2 Nisan'da açıklanacak.

İHSAN KARATAŞ