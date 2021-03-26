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Haberler Aydın İkinci Elizabeth'den 5. sınıf öğrencisine mektup

'den 5. sınıf öğrencisine mektup

5. sınıf öğrencisi Bade Ekiz'in, İngilizce dersi kapsamında kültürlerarası iletişim ile İngilizce dilini geliştirmek amacıyla Kraliçesi . Elizabeth’e yazdığı mektuba cevap geldi.

İkinci Elizabeth'den 5. sınıf öğrencisine mektup
İHA

26.03.2021, 18:07

Bade Ekiz'in kişisel bilgilerini paylaştığı ve kraliçe hakkında merak ettiği soruları yazdığı mektuba cevap Windsor Sarayı'ndan gecikmedi. Kraliçenin en yakın nedimesi kraliçe adına mektuba cevap vererek Başak koleji öğrencisinin Kraliçe Elizabeth'e olan ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirtti.

Öğrenci Bade Ekiz'in köpeğiyle fotoğrafını da eklediği mektubun kendilerinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ve kraliçe hakkında iyi dilekleri için de teşekkürlerini iletti.

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