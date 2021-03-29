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Haberler Aydın Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı

'da zincirleme ; 4 yaralı

'ın Efeler ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
İHA

29.03.2021, 15:55

Kaza, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzeri Yeni Dörtyol Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 KY 127, 09 FA 276, 09 HU 832 ve 09 ABA 881 plakalı otomobiller zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sonrası otomobillerde bulunan biri yaşı küçük 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları otomobillerin içerisinden çıkartırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda kumlama çalışması yaparken, kazaya karışan otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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