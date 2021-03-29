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Haberler Aydın Yangından kurtuldu soba gazından öldü

Yangından kurtuldu soba gazından öldü

Yangından kurtuldu soba gazından öldü

29.3.2021

AYDIN Koçarlı'da 4 ay önce evinde çıkan yangında yanmaktan son anda kurtulan ve yanan evinin devlet yardımıyla tadilat edilmesinin ardından oturmaya başladığı ilk hafta içerisinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Lale Öksüz (55), yaşam mücadelesini kaybetti. Halilbeyli mahallesindeki evinde tek başına yaşayan Öksüz, iki hafta önce uyumadan önce yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşuları tarafından evinde baygın halde bulunan Öksüz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bir haftalık yoğun bakımdan sonra taburcu olan Öksüz, yeniden fenalaşınca ambulansla hastaneye götürülürken yolda can verdi. Öksüz'ün cenazesi Halilbeyli mahallesinde toprağa verildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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