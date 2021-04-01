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Haberler Aydın Eşyalarını poşete koyup nehre atladı

Eşyalarını poşete koyup nehre atladı

Eşyalarını poşete koyup nehre atladı

1.4.2021

AYDIN Nazilli'de dışarıya çıkan ve uzun süre evine dönmeyen Durmuş Coşkun'dan (72) haber alamayan yakınları yaşlı adamın bulunması için polise başvurdu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Coşkun'un yakınlarına, 'Kendimi Menderes'ten atacağım' demesi üzerine harekete geçen ekipler, Menderes Nehri'nde arama çalışmalarına başladı. Bölgede koyunlarını otlatan bir çoban, yaşlı adamın üzerindeki eşyaları bir poşete koyarak suya girdiğini gördüğünü söyledi. Coşkun'un bedenine ulaşmak için balık adamlar suda arama çalışmalarına devam ediyor.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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