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Haberler Aydın Menderes Nehri'nde kaybolan yaşlı adam 3 gündür aranıyor

'nde kaybolan yaşlı adam 3 gündür aranıyor

'ın ilçesinde 'ne atladığı iddia edilen 'u arama çalışmaları sürüyor. 3'üncü güne girilen çalışmalarda Coşkun'un izine rastlanılamazken, yakınlarının ise endişeli bekleyişi sürüyor.

Menderes Nehri'nde kaybolan yaşlı adam 3 gündür aranıyor
İHA

01.04.2021, 18:10

Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçesinde Menderes Nehri'ne atlayarak hayatına son vermek istediği iddia edilen 71 yaşındaki Durmuş Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz Salı günü yaşanan olay sonrasında başlatılan çalışmalarda polis ve jandarma ekiplerinin nehir çevresindeki arama çalışmalarına Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ve AFAD ekipleri de dahil oldu.

AFAD ekipleri Yenipazar Donduran Köprüsü'nde dalgıç polislerle arama yaparken, kurbağa adamlar da botla nehre girerek su üstünden tarama gerçekleştirdi.

Yaşlı adamın yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor. 3'üncü güne girilen çalışmalarda Coşkun'un izine rastlanılamazken, yakınlarının ise endişeli bekleyişi sürüyor.

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