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Haberler Aydın Bahçede çalışırken traktörün altında kaldı

Bahçede çalışırken traktörün altında kaldı

Bahçede çalışırken traktörün altında kaldı

2.4.2021

Aydın Germencik'te devrilen traktörün altında kalan Ziya Şimşek (62) hayatını kaybetti. Olay, Germencik'e bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşandı. Traktörüyle bahçede ağaç sürüklemeye çalışan Ziya Şimşek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada devrilen traktörün altında kalan Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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