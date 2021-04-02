Evlilik yıldönümünde biri hapse biri mezara

İzmir'in Çiğli ilçesinde, iki çocuğunun annesi Ceyda Önal'ı (32) boğarak öldüren Serkan Önal'ın (43) cinayeti, kendisi ölürse karısı başkasıyla evlenmesin diye işlediği ortaya çıktı.

DÜN KUTLAYACAKLARDI

Serkan Önal'ın kayınpederine ve yakın çevresine sürekli kanser gibi ölümcül bir hastalığa yakalanmaktan korktuğunu söylediği, "Eğer ölürsem Ceyda'yı sakın evlendirmeyin" diye telkinlerde bulunduğu öğrenildi. 1 Nisan'da evlilik yıldönümlerini kutlayacak çiftten biri mezara diğeri ise cezaevine gönderildi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Korkunç cinayet, Çiğli'nin Balatçık Mahallesi 9790/5 sokak 10 numarada bulunan apartmanın 31 numaralı dairesinde yaşandı. Çiğli'de üretim tesisleri olan Serkan Şemsiye ve Tente Gölgelendirme Sistemleri'nin sahibi Serkan Önal, karısı Ceyda Önal'ı elleriyle boğarak öldürdükten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. Polis eve geldiğinde katil kocayı, karısının cesedinin başında buldu.

TARTIŞMALARI YOKTU

Yakınları, Önal çiftinin bugüne kadar hiçbir kavga ya da tartışmasına şahit olmadıklarını ancak Serkan Önal'ın sürekli hastalığa yakalanıp öleceği korkusunu taşıdığını söyledi. Serkan Önal'ın yakın çevresine ve kayınpederine, "Ben ölürsem Ceyda'yı sakın başkasıyla evlendirmeyin" diyerek telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

FATİH ŞENDİL