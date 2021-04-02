  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Görme engelli gençler yeteneklerini sergiledi

Görme engelli gençler yeteneklerini sergiledi

Görme engelli gençler yeteneklerini sergiledi

2.4.2021

AYDIN'DA görme engelliler üç boyutlu materyallerle hayal güçlerini yansıttı. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi ile özel bir kişisel gelişim kursu işbirliğiyle görme engelliler için seramik ve heykel kursu açıldı. Görme engelli bireyler, Öğretmen Begüm Tosun Akın eşliğinde kilden çeşitli meyveler ile kentin simgelerinden Tralleis Antik Kentinin ayakta kalan yapısı Üçgözler'i yaptı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Görme engelli gençler yeteneklerini sergiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.