Görme engelli gençler yeteneklerini sergiledi

AYDIN'DA görme engelliler üç boyutlu materyallerle hayal güçlerini yansıttı. Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi ile özel bir kişisel gelişim kursu işbirliğiyle görme engelliler için seramik ve heykel kursu açıldı. Görme engelli bireyler, Öğretmen Begüm Tosun Akın eşliğinde kilden çeşitli meyveler ile kentin simgelerinden Tralleis Antik Kentinin ayakta kalan yapısı Üçgözler'i yaptı.

■ KAZIM YÖRÜKCE