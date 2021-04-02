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Haberler Aydın Sultanhisar’da kaybolan yaşlı kadından acı haber geldi

’da kaybolan yaşlı kadından acı haber geldi

'ın ilçesinde kayıp olarak aranan ve evine 5 kilometre uzaklıkta jandarma iz takip köpeği "Elbet" tarafından baygın bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede öldü.

Sultanhisar’da kaybolan yaşlı kadından acı haber geldi
İHA

02.04.2021, 16:02

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kaybolan ve iz takip köpeği tarafından bulunan yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kılavuzlar Mahallesi Kocabaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine, telaşlanan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Dün akşam başlatılan çalışmaların bugün sabah saatlerinde iz köpeklerinin de kullanılması ile devam etti.

Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan Jandarma komutanlığına bağlı iz takip köpeğinin tepki vermesi üzerine yaşlı kadına ulaşıldı. Arazi üzerinde sağ olarak ulaşılan yaşlı kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede durumu ağırlaşan 94 yaşındaki Hamide Ün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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