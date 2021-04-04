Gamze’nin katilinden itiraf gibi mesaj

Aydın Nazilli'de geçtiğimiz yıl Giray Konutları'ndaki bir evde çıkan yangın, patlamayla sonuçlandı. Gamze Esen'in (24) ölümüne neden olan yangının kaza olmadığı ve genç kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Gamze'yi öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan sevgilisi Fatih Alp Ürgen'in (41) attığı mesaj ise cinayetin perde arkasını ortaya çıkardı.

BENZİNİ OĞLUNA ALDIRDI

5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Gamze Esen'i, eve benzin döküp yakarak öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan Fatih Alp Ürgen, olayın bir kaza olduğunu iddia etmiş ve suçlamaları kabul etmemişti. Nazilli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6'ncı celsesinde, cezaevinde bulunan Fatih Alp Ürgen duruşmaya SEGBİS yöntemiyle görüntülü olarak katıldı. Cinayeti inkar eden Ürgen'in yakıt istasyonundan 15 yaşındaki oğlu Y.S'ye benzin aldırdığı tespit edilmiş, evin birçok yerinde benzin izlerine rastlanmış, adli tıp incelemesinde ise Gamze Esen'in yanmış cesedinde benzin bulunduğu belirlenmişti. Toplanan tüm deliller cinayet faili olarak Fatih Alp Ürgen'i gösterirken o masum olduğunu söylüyordu.

KATİLDEN PİŞKİN SAVUNMA

Fatih Alp Ürgen'in olay yerinde yanmış halde bulunan cep telefonunda yapılan kriminal incelemede, yakın arkadaşıyla "Bu gece ben bu karıyı keserim, evi de yakarım. Herkes rahat eder" ifadelerini kullandığı mesajlaşma tespit edildi. Mahkeme dosyasına eklenen bu rapor, Fatih Ürgen'in müebbet hapis cezası almasında etkili oldu. Davanın karar duruşmasında savcı mütalaasında, sanığın tutukluğunun devamı ve Ürgen'in yangın çıkartarak 'ölüme sebebiyet verme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Gamze Esen'in avukatı Zühre Genişel ise eldeki delillere göre sanık Fatih Alp Ürgen'in 'tasarlayarak ve canavarca kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istedi. Sanık Ürgen ise "Bir suçlu aranıyor. Alnım açık. Allah katında gönlüm ferah. Tek suçum hayatta kalmak. Keşke ölseydim de bu dava uzamasaydı. Aileme de yük oluyorum. Ölen kadın değil erkek olsaydı ben şimdi içeride olmazdım" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

MAHKEME heyeti, yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme suçundan Ürgen'i önce ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı. Ancak mahkemedeki davranışlarından dolayı Ürgen'e iyi hal indirimi uygulanarak cezası müebbet hapse çevrildi. Mahkemenin sanığa verdiği cezada indirim uygulamasına, Gamze Esen'in ailesinin itiraz edeceği öğrenildi. Öte yandan sanık Fatih Alp Ürgen'in yangında kullandığı benzini aldırdığı oğlu Y.S. ile ilgili soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

KAZIM YÖRÜKÇE