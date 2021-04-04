  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Küçük Ramazan, ender görülen hastalığa yenildi

Küçük Ramazan, ender görülen hastalığa yenildi

Küçük Ramazan, ender görülen hastalığa yenildi

4.4.2021

AYDIN'DA dünyada milyonda bir görülen kas erimesi hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Ramazan Atıgan hayatını kaybetti. Çine'nin Akçaova mahallesinde yaşayan Coşkun Atıgan'ın oğlu Ramazan Atıgan, 1.5 yaşındayken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Atıgan'ın kontrollerinde milyonda bir görülen kas erimesi hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Çocuklarının, nadir görülen, zamanla kasları güçsüzleştirip eriterek kendini gösterdiği bilinen amansız hastalığa yakalandığını öğrenen anne ve babanın dünyası başlarına yıkıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören Atıgan, doktorların tüm çabasına rağmen hastalığın pençesinden kurtulamadı. Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan baba Coşkun Atıgan, "Biricik oğlumu toprağa verdim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küçük Ramazan, ender görülen hastalığa yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.