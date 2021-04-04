Küçük Ramazan, ender görülen hastalığa yenildi

AYDIN'DA dünyada milyonda bir görülen kas erimesi hastalığına yakalanan 8 yaşındaki Ramazan Atıgan hayatını kaybetti. Çine'nin Akçaova mahallesinde yaşayan Coşkun Atıgan'ın oğlu Ramazan Atıgan, 1.5 yaşındayken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Atıgan'ın kontrollerinde milyonda bir görülen kas erimesi hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Çocuklarının, nadir görülen, zamanla kasları güçsüzleştirip eriterek kendini gösterdiği bilinen amansız hastalığa yakalandığını öğrenen anne ve babanın dünyası başlarına yıkıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören Atıgan, doktorların tüm çabasına rağmen hastalığın pençesinden kurtulamadı. Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan baba Coşkun Atıgan, "Biricik oğlumu toprağa verdim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI