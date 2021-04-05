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'da araçlar çamura boyandı! Uyandıklarında şok oldular

'ın ilçesinde dün gece saatlerinde otomobillerin üzerine . Sabah saatlerine otomobillerini kullanmak isteyen vatandaşlar duruma şaşırırken, yağışa en çok sevinen de oto yıkamacılar oldu.

Aydın'da araçlar çamura boyandı! Uyandıklarında şok oldular
İHA

05.04.2021, 10:30

Efeler'de gece saatlerinde kısa yağmur geçişleri ile birlikte çamur yağdı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte uzun süre park halinde olan otomobiller çamurla kaplandı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için otomobillerinin başına gelen vatandaşlar çamuru kendi imkanları ile temizlemeye çalışırken, bazıları da soluğu yıkamacılarda aldı.

Duruma en çok oto yıkamacılar sevinirken, yıkamacılar haftaya yoğun mesai ile başladı.

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