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3 kez intihar girişiminde bulunduğu nehirde cansız bedeni bulundu

'ın ilçesinde 7 gün önce kaybolan .'nin (71), ’nde cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık sorunları nedeniyle bunalımda olduğu belirtilen Durmuş C.’nin daha önce 3 kez Menderes Nehri’nde intihar girişiminde bulunduğu, yakınları tarafından vazgeçirildiği belirtildi.

3 kez intihar girişiminde bulunduğu nehirde cansız bedeni bulundu
DHA

06.04.2021, 08:37

Nazilli'de, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Durmuş C., 7 gün önce kırsal Dallıca Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, yaptıkları aramadan sonuç alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Durmuş C. için arama çalışması başlatıldı.

Menderes Nehri'ne daha önce intihar etmek amacıyla 3 kez geldiği ve yakınları tarafından ikna edilerek evine geri döndüğü belirtilen Durmuş C. için AFAD ile İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri de bu bölgede çalışma yaptı.

Ekipler, daha önce intihar girişiminde bulunduğu bölgeye 2 kilometre mesafede nehirde Durmuş C.'nin cansız bedenine ulaştı. Kaybolduktan 7 gün sonra cenazesi bulunan Durmuş C.'nin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Durmuş C.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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