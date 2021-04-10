Kundaklanan minibüs demir yığınına döndü

AYDIN'DA bir madde bağımlısı tarafından kundaklanan minibüs ile yanındaki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 09 TG 810 plakalı minibüste başlayan yangın, yanındaki otomobile de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülen yangın sonucunda iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yangının kimliği belirsiz bir madde bağımlısı tarafından çıkarıldığını belirledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE