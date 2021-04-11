Barda düzenlenen rap partisine polis baskını

AYDIN'IN Kuşadası ilçesindeki bir eğlence mekanına polis ekiplerince baskın düzenlendi. Baskında, yasak olmasına rağmen canlı müzik yapıldığı, maske ve sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği belirlendi. Barda rap partisini düzenleyen işletme sahibine polis tarafından 10 bin 407 lira ceza kesilirken işletme içerisinde bulunan 72 kişiye ise 64 bin 800 lira ceza kesildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE