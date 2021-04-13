Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.U, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D. ve M.F.G. yakalandı. Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Öte yandan, FETÖ'nün Zonguldak'taki yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelmesine yönelik düzenlenen operasyonda da 15 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
Aydın’da FETÖ’nün yeni yapılanması çökertildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.