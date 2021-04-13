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Haberler Aydın Aydın’da FETÖ’nün yeni yapılanması çökertildi

’da FETÖ’nün yeni yapılanması çökertildi

Aydın’da FETÖ’nün yeni yapılanması çökertildi

13.4.2021

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.U, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D. ve M.F.G. yakalandı. Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Öte yandan, FETÖ'nün Zonguldak'taki yeniden yapılanma, mevcutlarla dayanışma ve devamlılığı sağlamak üzere bir araya gelmesine yönelik düzenlenen operasyonda da 15 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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